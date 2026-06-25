FRBの秋利上げが現実味を帯びてきた。6月17日のFOMCでは政策金利が据え置かれたものの、同時に公表されたドットプロットは、参加者の政策金利見通しが引き締め寄りに傾いたことを示した。【こちらも】米利上げ再燃、円安160円と物価高の連鎖が強まる構図今回、市場が注目したのはウォーシュ議長の発言ではなく、FOMC参加者の金利見通しを示すドットプロットだった。市場の関心は、政策金利そのものよりも今後の見通しに集まっ