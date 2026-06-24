Netflixにて、2027年2月より世界配信となる『THE ONE PIECE』の本編映像世界初公開となるティザー予告が公開された。また、日本語版モンキー・D・ルフィ役は田中真弓に決定した。＞＞＞ティザー予告場面カットやキャストコメント画像をチェック！（写真8点）1997年より週刊少年ジャンプにて連載開始の超人気マンガ『ONE PIECE』（尾田栄一郎・著／集英社刊）。2026年3月、既刊コミックスの全世界累計発行部数は遂に ”6 億部” を