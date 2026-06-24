県が検討している富山空港の新しい愛称について、新田知事は、公募は行わず、これまでの議論を踏まえて、来月上旬に予定している岐阜県知事との懇談会の前までに決めたい考えを示しました。新田知事「今のところ、7月上旬というところまで決めています。それまでに決めるということですかね」富山空港の愛称を巡っては、先月から空港を運営している民間会社からの提案を受け、県が変更を検討しています。運営会社からは、海外客の