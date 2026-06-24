【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い ©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、およそ100年の歴史を持つ老舗製麺所が営む小さな食堂を取材しました。 JR吹田駅から徒歩8分、住宅街の一角にたたずむ「野口製麵所」。オシャレな外観の店内をのぞくと5席のカウンタӦ