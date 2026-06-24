ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を前に、「トイ・ストーリー」に関連した新コレクションが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで6月30日（火）より順次発売される。＞＞＞『トイ・ストーリー5』のアイテムをチェック！（写真17点）7月3日（金）公開『トイ・ストーリー5』に関連した新コレクションが登場。個性豊かなおもちゃたちを主役に、作品の世