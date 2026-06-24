この記事をまとめると ■バステクフォーラム2026が大阪で開催 ■とくに新型セレガの実車と試乗に注目が集まった ■BEVや再生部品など業界課題も反映された バス業界いちばんの祭典 毎年5月に関西地区にてバス関連業界関係者向けに行われている展示イベントが「バステクフォーラム」だ。2026年は5月22日（金）に大阪市内にて開催された。最新バス車両や用品展示のみならず、会場内で業界関係者同士での情報交換ができる貴重な場所