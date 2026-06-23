大分県九重町は、赤ちゃんが生まれた家庭に贈る出産祝い品の箱のデザインを一新し、6月から県出身の絵本作家「ザ・キャビンカンパニー」のイラストを採用しました。 【写真を見る】出産祝いボックスのイラスト刷新ザ・キャビンカンパニーが担当大分 九重町では2024年から新生児訪問の際、出産祝い品を贈呈しています。23日は、今年4月に第2子を生んだ帆足優花さんの自宅を保健師らが訪問し、息子・優陽くんの名