ヴィデンダム株式会社は、ManfrottoおよびGitzoの製品を対象とした「マンフロット＆ジッツオ 夏のキャッシュバックキャンペーン2026」を6月30日（火）から開始する。 期間中に対象製品を購入し、専用Webページから応募することで、製品に応じて最大1万円がキャッシュバックされるキャンペーン。 対象製品には、Manfrottoの「ONE Hybrid」シリーズや「ONE PHOTO」シリーズ、三脚バッグ「Pro