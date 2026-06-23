ヴィデンダム株式会社は、ManfrottoおよびGitzoの製品を対象とした「マンフロット＆ジッツオ 夏のキャッシュバックキャンペーン2026」を6月30日（火）から開始する。

期間中に対象製品を購入し、専用Webページから応募することで、製品に応じて最大1万円がキャッシュバックされるキャンペーン。

対象製品には、Manfrottoの「ONE Hybrid」シリーズや「ONE PHOTO」シリーズ、三脚バッグ「Pro Light」のほか、Gitzoの「トラベラー三脚」シリーズ、カーボン一脚がラインアップされている。

日本国内の正規販売店で購入した製品のみ対象となる。

キャンペーン名

マンフロット＆ジッツオ 夏のキャッシュバックキャンペーン2026

購入期間

2026年6月30日（火）～7月31日（金）

応募期間

2026年6月30日（火）～8月31日（月）

応募方法

対象製品とキャッシュバック額

1万円

5,000円

3,000円

対象製品を購入 専用WEBページにアクセス 必要情報を入力し、購入証明書（レシート等）をアップロードManfrotto ONE アルミニウム三脚 Manfrotto ONE カーボン三脚 Manfrotto ONEアルミニウム三脚 500Xフルード雲台キット Manfrotto ONEカーボン三脚 500Xフルード雲台キット Gitzo トラベラー三脚 GT0545T＋雲台GH1382TQDキット Gitzo トラベラー三脚 GT1555T＋雲台GH1382TQDキット Gitzo トラベラー三脚 GT1545T＋雲台GH1382TQDキット Gitzo トラベラー三脚 GT2545T＋雲台GH1382QDキット Gitzo トラベラー三脚 0型4段 GT0545T Gitzo トラベラー三脚 1型4段 GT1545T Gitzo トラベラー三脚 1型5段 GT1555T Gitzo トラベラー三脚 2型4段 GT2545TManfrotto ONE Photo アルミニウム三脚 Manfrotto ONE Photo アルミニウム三脚＋3ウェイ雲台キット Manfrotto ONE Photo アルミニウム三脚＋ボール雲台キット Gitzo カーボン一脚 2型4段 GM2542 Gitzo カーボン一脚 2型6段トラベラー GM2562T Gitzo カーボン一脚 4型3段 GM4532 Gitzo カーボン一脚 4型4段 GM4542 Gitzo カーボン一脚 4型5段ロング GM4552L Gitzo カーボン一脚 4型6段 GM4562Manfrotto Pro Light 三脚バッグ 69 Manfrotto Pro Light 三脚バッグ 80 Manfrotto Pro Light 三脚バッグ 88