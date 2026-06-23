「マンダラガンダム完成しました。今年の夏はこれで乗り切ります」というつぶやきと共に、一本の動画を投稿したのはXユーザー・副店長さん。自作のプラモデルの動画かと思いきや……なんとそこに映っていたのは、風鈴の姿をしたマンダラガンダムでした。窓際で風に揺られながら、ちりんちりんと耳心地の良い音を鳴らすシュールな光景に、大きな反響が寄せられています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■来