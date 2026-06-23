美容師兼イラストレーターのTAKUOさんの漫画「社内恋愛 美容師あるある」がインスタグラムで4200以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む美容師として働く作者が見た社内恋愛あるある。バックルームでのスキンシップや時間差出勤、時には修羅場な展開もあるようで…読者からは「共感！」「バレバレなんだよな〜」「私の職場でも修羅場がありました」などの声が上がっています。本人たちは隠しているつ