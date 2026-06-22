「本当の息子だと思って頑張っていきたいです」――日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(8月29日〜30日)の制作発表会見が22日、都内のスタジオで行われ、チャリティーパートナーを務めるSixTONESの高地優吾が、『スクール革命!』でレギュラー共演する総合司会の内村光良への思いを語った。(左から)高地優吾、内村光良○“アイドルだ”みたいな感じでよそよそしい内村は、高地を見ながら「今日よそよそしいんで