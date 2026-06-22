この記事をまとめると ■農業の現場では最新技術が多く投入されている ■ドローンによる農薬散布や自動運転のトラクターが導入されている ■コストがかかるが人がいなくても効率よく農作業が進められる 自動化が人手不足の農業を救う クルマの世界では自動運転やコネクテッド技術の進化が目覚ましいが、それらを遥かに凌ぐ勢いでハイテク化が進んでいるのが「農業」の現場だ。なかでも、空を飛ぶ「ドローン」と陸を駆ける「トラ