エイベックス・エンタテインメント株式会社と株式会社愛媛朝日テレビ、朝日放送テレビ株式会社は、高校ダンス部日本一を決定する第14回全国高等学校ダンス部選手権（以下、DCC）四国地方大会を6月21日（日）に松山大学カルフール・ホールにて開催。新田高等学校が優勝した。 同校は、8月26日（水）に東京ガーデンシアター（東京都江東区）で開催される決勝大会への出場権を獲得しました。なお、「第14