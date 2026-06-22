デスク「テレビ朝日ホールディングスが新日本プロレスリングを子会社化するね」 記者「2012年から新日本プロレスの親会社となっていたゲーム会社のブシロードがテレビ朝日HDとサイバーエージェントに株式を完全譲渡します。それぞれ46.3％ずつの割合で保有します」 デスク「テレビ朝日はメディアだけでなく、総合エンターテインメント企業として事業の多角化を進めているね」 記者「