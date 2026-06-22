静岡市駿河区で16日、早出しの桃として知られる長田の桃の品評会が開かれました。この品評会は、静岡の桃の品質改善や農家の技術向上を図るため県落葉果樹振興協会が毎年開催しているもので16日は3品種23点の桃が出品されました。JA静岡市によりますと2026年は、天候不順もあり例年に比べ2割ほど収穫量が落ちたということですが、甘味と酸味のバランスがよく品質の良い桃ができたということです。品評会では、桃の外観や色つや、味