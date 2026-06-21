住宅ローンを検討している人の中には、「固定金利がずいぶん上がった気がする」と感じている人もいるでしょう。例えば、全期間固定金利型のフラット35は、ここ数年で金利水準が大きく上昇しています。 住宅ローンは借入額が大きく、返済期間も長いため、金利が1％違うだけでも返済総額には大きな差が生じます。そのため、固定金利が高いなら、変動金利のほうがいいのだろうかと、新規借り入れや借り換えの検討