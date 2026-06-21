大分市では田植え前の水田を利用して、親子でラグビーを楽しむイベントが開かれました。 大分市立明治小学校のPTA父親部が、地域の協力のもとで毎年開催しています。 21日は児童や保護者などおよそ40人が参加しました。 参加者は水田に足を取られながらも、ゴールラインを目指して走り、トライを決めると泥だらけになっていました。 ラグビーワールドカップの大分開催を機にスタートしたイベン