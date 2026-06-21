Chevonが今まで中々ワンマンツアーを開催できていない都市をまわるツアーとして「Chevon pre.よしなに〜遊牧編〜」を開催することを発表した。今年4月8日にアルバム『三者山羊』をもってメジャーデビューし、現在はワンマンツアーで各主要都市を沸かせているChevon。 残すところは大阪のZepp Osaka Baysideの2days、最終公演は横浜アリーナ、追加公演は日本武道館2daysとなっており、いずれの公演も即日ソールドアウトを果たした。