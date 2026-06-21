横浜F・マリノスは21日、オーストラリア人指揮官のスティーブ・コリカ氏の監督就任と、ニュージーランド人指揮官のダニー・ヘイ氏のヘッドコーチ就任を発表した。現在53歳のコリカ氏は現役時代にレスターやウルヴァーハンプトンなどでプレーしたほか、2000〜2001年まではサンフレッチェ広島に在籍。現役引退後の2010年からシドニー（オーストラリア）のユース監督に就任し、アシスタントコーチなどを歴任した後、2018年に同ク