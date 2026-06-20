『寿命が長い犬』の共通点4選 高品質なフードの普及や獣医療の発達によって、犬の寿命はここ40年でおよそ2倍に延びていますが、長生きする犬には共通する特徴があります。長生きするわんこたちにはどういった共通点があるのでしょうか。 1.小型犬であること 大型犬の平均寿命は10～12歳ですが、小型犬は14～15歳と違いが生じており、体の大きい犬種ほど寿命が短い傾向にあります。大型犬は成長スピ&