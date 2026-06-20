【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】 6月20日19時～ 配信 リミテッドダッシュ募集 Yostarは、Android/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」における「LimitedDash募集（リミテッドダッシュ募集）」を6月24日メンテンス後に実装する。 「リミテッドダッシュ募集」は新規アカウントを作成してから28日以内および、既存のユーザ}