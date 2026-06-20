FIFA ワールドカップ 2026で日本中が盛り上がる中、長野県松本市では、子どもたちが天然芝の上でサッカーを楽しむイベントが開かれました。サッカーJ3・松本山雅FCの練習場として使われている松本市のサッカー場「信州グリーンフィールドかりがね」で20日、小学校低学年によるサッカー大会が開かれました。これは、サッカー場の指定管理者である信州グリーンが企画したもの