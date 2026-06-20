お笑いタレントの平野ノラが18日、オフィシャルブログを更新。“蜘蛛女”と自称する完全防備スタイルを公開し、ユーモアあふれる近況をつづった。 この日、平野は「蜘蛛女現る！」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「仲良しメイクさんと、娘のお迎え前にお茶しました」と報告。以前自身が体験したカッサマッサージを紹介したところ、仲良しのメイク担当者が「とにかく感動して背中真っ赤にして大満足してくれてた」