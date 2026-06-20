新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、TVアニメ『あかね噺』最終回の先行配信を記念し、６月20日（土）より無料一挙放送企画を実施。また、最終回配信直後から６月27日（土）まで全話無料配信する。 TVアニメ『あかね噺』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の、末永裕樹・馬上鷹将による落語漫画が原作。噺家である父の魔法のような落語に魅せられて育った少女・桜咲朱音が父の“真打昇進試験”を巡る出来事を