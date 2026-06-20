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● 6月23日 ―――――――――――――― ◆コード 銘柄名公開市場業種 ＬｉＮＫＸ東証グロース市場情報・通信業 【事業内容】 金融分野を中心とした基幹システムなどのモダナイゼーション事業 【業績データ】 売上高営業利益経常