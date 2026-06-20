【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い ©ABCテレビ 大阪環状線の寺田町駅。駅前で開店前から行列のできる人気店が、クレープ専門店の「クレープえんどう」です。オーナーは宮城県石巻市出身の遠藤桃華さん。３年前に大阪で店舗を立ち上げ、現在は27歳という若さで大阪に３店舗、さらにはシンガポールにも店舗を構えています。 ©