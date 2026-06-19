槙野智章監督が率いるJ２の藤枝MYFCは６月19日、2026-27シーズンに着用する新ユニホームを発表した。クラブの公式サイトによれば、テーマは『Merge（マージ）』(結合する、融合する)。詳細を次のように説明している。「クラブフィロソフィーである『激しい攻撃と組織的守備』。関わるすべての方の心を揺さぶり勇気・希望・感動を与えるようなサッカーを展開するなかで、ボールやスパイク、選手たちの気勢、マスコット、そして