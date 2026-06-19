「やっと幸せな役を掴んだね」【写真】「チーターがチーターすぎww」実写化クレしんで熱演する吉村界人『Netflix』作品で悲惨な悪役ばかり演じてきたといわれている俳優・吉村界人（32）が、コカ・コーラ『やかんの麦茶』とアニメ『クレヨンしんちゃん』がコラボした実写CMに出演し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。吉村界人が演じるチーターにファンが歓喜する理由吉村が演じたのは、しんのすけにライバル心を燃やすキ