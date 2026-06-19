6月19日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、朝日新聞の「日本の食卓、中東情勢の影値上がり、納豆容器２０％・漁の燃料３割…」という記事を取り上げ大竹がコメントした。 普段、口にする食べ物が食卓に並ぶまでどのくらい石油が使われているか知っていますか？中東情勢は、米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したものの、依然として不透明だ。多くのものの値上がりが続く中、私たちの食卓へ