“走る体験スポット”として進化する路線愛称「東京パノラマライン」こと、東京モノレールで人気の「キキ＆ララ モノレール」の第3弾が運行開始！シティポップ調をデザインコンセプトとした「リトルツインスターズ」のラッピング車両が登場します☆ 東京モノレール サンリオ「キキ＆ララ モノレール」 運行期間：2026年6月22日（月）〜当分の間対象編成：10000形(10081編成) そのかわいらしさから、毎回人気