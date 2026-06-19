2026年6月18日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、米軍がイラン攻撃の標的設定に人工知能（AI）ツール「Grok（グロック）」を実戦投入したと報じた。記事は、イーロン・マスク氏が率いるxAIのAIツール「Grok Gov Model」が、米軍によるイランへのミサイル発射補助に使用されたことが、米国政府が15日に裁判所に提出した法廷文書で判明したことを紹介した。そして、国防総省の最高デジタル・AI責任者であるキャメロ