元タレントの田代まさしさんが6月17日、自身のインスタグラムで、警察官から職務質問を受け、その後に「尿検査を強要された」と投稿し、大きな反響を呼んでいる。●「薬物事犯は再犯率が高い」という理由で田代さんは、薬物依存症の回復支援に取り組むNPO法人で定期的に薬物検査を受けており、その前日にも陰性だったことを報告していた。しかし翌日、高円寺駅で職務質問を受け、「薬物事犯は再犯率が高い」という理由で派出所まで