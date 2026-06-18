6月18日、家族系YouTubeチャンネル「ばつまる夫婦」が動画を投稿し、SNSでささやかれている“飲酒運転疑惑”を否定した。一連の騒動に反論したが、動画内での態度がさらなる波紋を呼んでいる。ばつまる夫婦は、夫の“ジョニー”ことHIROと妻のKANAが、2人の子どもとともに家族の日常を発信するチャンネル。6月11日に投稿した沖縄の石垣島を旅行する動画が注目を集める事態となっている。「昼食を食べることになり、家族でレス
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