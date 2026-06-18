6月18日、家族系YouTubeチャンネル「ばつまる夫婦」が動画を投稿し、SNSでささやかれている“飲酒運転疑惑”を否定した。一連の騒動に反論したが、動画内での態度がさらなる波紋を呼んでいる。

ばつまる夫婦は、夫の“ジョニー”ことHIROと妻のKANAが、2人の子どもとともに家族の日常を発信するチャンネル。6月11日に投稿した沖縄の石垣島を旅行する動画が注目を集める事態となっている。

「昼食を食べることになり、家族でレストランを訪れ、ジョニーさんはジョッキに入ったビールらしき飲み物を注文。『日中お酒飲んだら熱中症になりそうで怖いけど、この暑さは飲んじゃうよね』と発言、がぶ飲みしていました。その後、ジョニーさんが家族を乗せて車を運転するシーンが映りました。食事のときと服装が同じで、車の窓から見える空は明るかったため、飲酒運転が疑われ、SNSで炎上する事態になったのです」（スポーツ紙記者）

冒頭の動画で、ばつまる夫婦は2人そろって出演。KANAが「今回この動画があがったことによって、昼食を食べたレストランの方々、ふだん仲よくしているインフルエンサー、そして所属している事務所の方々に大変ご迷惑をおかけしてしまったこと、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

「KANAさんは飲酒運転はしていないことを明言。続けて、『あれはノンアルコールで、私がドッキリを仕掛けるためにそういうふうにしたという形なんですけれども、そのドッキリがおもしろくなかったので』と説明しました。

ジョニーさんは、13日のYouTube生配信でもこの件についてすでに弁明しています。KANAさんがビールと称してノンアルコールビールを持ってくるドッキリをおこなったものの、撮れ高がなかったため、ネタばらしのくだりをすべてカットしたため、飲酒運転に見える動画になったと話していたのです。今回も、改めてドッキリだったことを説明しつつ、『証拠の動画はないです』と、元となる動画は削除したことを明かしました」（芸能記者）

“飲酒運転疑惑”に反論することになったが、Xでは

《謝罪の時くらいよそ見やめようよ》

《男は反省してる顔じゃないやろ》

《旦那の反省してなさは伝わってきます》

など、ジョニーの態度を咎める声があがっている。

「カメラに向かって謝罪の言葉を述べるKANAさんに対し、ジョニーさんはたびたび首が左右に動いたり、下を向いてうつむく場面がありました。また、SNSで問題の動画を拡散するユーザーに不満を述べる場面もあり、視聴者に不服そうな印象を与えてしまったようです。この“不服態度”もあってか、動画のコメント欄には批判の声が多く書き込まれており、火に油を注ぐ事態になっています」（同前）

ジョニーは、「飲酒運転に当たるか当たらないかの部分で、もし仮に飲んでるものが本当にアルコール、ビールだったとしても、飲酒運転に当たらないっていう事実をちゃんと皆さまにお伝えできればなと思います」と切り出す場面があった。

「2人で昼食後の行動に関して、スマホで撮影した写真を見せながら説明していました。夫婦によれば、午前11時すぎに昼食を取り、観光して車に乗ったのは18時半ごろだったそうです。

KANAさんは『かりに、もしビールを飲んでいたとしても、運転する時間は6〜7時間経っているので、アルコール的には分解されています。なので、飲酒運転にはなりません』と、説明しました。ただ、冒頭でノンアルコールビールを飲んだと説明しているにもかかわらず、ビールを飲んだ前提として、アルコールを分解する時間の話題を出したことで、SNSでは矛盾を指摘する声もあがっています」（同前）

旅先での“ドッキリ企画”が思わぬ波紋を呼んでしまったようだ。