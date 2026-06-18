原材料不足と高騰の中で 危機的状況をいかに生き抜くか─―。今、世界中が混沌とし、資源・エネルギー価格が高騰。行先不透明の中でインフレが続く。新・石油ショックにどう立ち向かい、いかに生き抜くかという命題を世界中が抱える。 【 イラン攻撃による原油高騰の余波 】第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミスト・熊野 英生 ホルムズ海峡を経由する石油が途絶え、原油市況が高騰。ナフサやガソリ