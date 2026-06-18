「暑くて…」左内腹斜筋の肉離れにより出遅れているヤクルト・山田哲人（33）が１軍復帰に向けて奮闘しているが、思わぬ“難敵”に頭を悩ませているという。治療を優先させ、５月31日のハヤテ戦からようやく実戦に戻った山田。「山田は５月31日のハヤテ戦で実戦復帰を果たすと、３戦目で初安打を放ちました。実戦７試合目となった６月13日のオイシックス新潟戦（柏崎）では、ようやく今季初アーチをかけるなど、順調な仕上がりを見