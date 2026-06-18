「戸田球場が暑くて…」ケガで出遅れのヤクルト・山田哲人が１軍復帰を熱望する「まさかの理由」

「暑くて…」

左内腹斜筋の肉離れにより出遅れているヤクルト・山田哲人（33）が１軍復帰に向けて奮闘しているが、思わぬ“難敵”に頭を悩ませているという。治療を優先させ、５月31日のハヤテ戦からようやく実戦に戻った山田。

「山田は５月31日のハヤテ戦で実戦復帰を果たすと、３戦目で初安打を放ちました。実戦７試合目となった６月13日のオイシックス新潟戦（柏崎）では、ようやく今季初アーチをかけるなど、順調な仕上がりを見せています。ただ、城石憲之２軍監督（53）は山田の１軍復帰について、『まずはフルで出てみて、その反応を見て……という感じになる』と、慎重な姿勢を崩していません」（球団OB）

近年は不振に苦しむことが多かったが、主砲だった村上宗隆（26）をメジャー移籍で失った今季、池山隆寛監督（60）は打線の中軸を担う存在として、山田に期待を寄せていた。

「２月の春季キャンプで左脇腹を痛めましたが、当初首脳陣は半月程度で１軍に戻す見通しを立てていた。ところがその後、新たにケガを負ってしまい、復帰のメドが立たなくなったそうです。担当メディアはその情報をキャッチしていますが、本人の意向もあって報じていません。確かなのは、球団の認識よりも、本人の身体のコンディションが悪かったということです。ただ、山田は現在、思わぬ理由で１軍復帰を熱望しています」（スポーツ紙記者）

「思わぬ理由」とはいったい何か。球団スタッフが話す。

「メディアの前では『１軍でプレーしたい気持ちはしっかり持っている』と話していましたが、実際はヤクルト２軍本拠地の戸田球場の環境に嫌気が差しているようで……。戸田球場は全面人工芝で、夏に差し掛かると太陽の照り返しが強い。哲人さんは『暑くて練習や試合に集中できないから、早く上（１軍）に行かせてくれ！』と首脳陣に訴えているみたいなんです（笑）。半分は施設の老朽化を念頭に置いたブラックジョークですが、もう半分は本気のようです。

『哲人さんらしいね』と苦笑する関係者もいる一方で、『いくら功労者とはいえ、ワガママでは……』と話すナインもいます。実際、哲人さんを欠いてもチームは好調で、首位争いに加わっている。本来の調子を取り戻して、実力で１軍復帰を果たしてほしいものです」（同前）

ここ数年優勝から遠ざかっているヤクルトにとって、日本一を経験した山田の存在は必要不可欠。自慢の打撃で優勝に貢献できるか。