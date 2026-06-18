アップルが開発中と噂の折りたたみiPhone（通称「iPhone Ultra」）の精巧なダミーモデルの写真が公開され、デザインや仕様の詳細が明らかになってきました。 テック系インフルエンサーのジョン・レッテインガー（Jon Rettinger）氏は「今秋発売予定とされるiPhone Ultraのダミーモデルを入手した」と自身のThreadsアカウントに投稿するとともに、写真をシェアしています。 そこからは、現在の平均的な折りたたみスマートフォ