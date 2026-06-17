31歳となったフリーアナウンサーでタレントの森香澄。6月16日、誕生日当日に自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。「森さんは《いつも支えてくださる皆様本当に本当にありがとうございます恩返しできるように頑張ります！！》と応援してくれているファンへの感謝の言葉を綴りました。投稿では31の数字の風船をバックに頭にティアラを乗せた森さんが、ケーキを持っているショットを投稿。視聴者からは祝福