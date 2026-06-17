ここ数日、タレント・ローラが語った、バラエティ女王時代の苦悩が、世間の注目を集めている。ローラは、6月11日に配信されたYouTubeチャンネル「TEDx Talks」の動画に出演。日本人の母とバングラデシュ人の父の間に生まれ、現在に至るまでの半生を振り返った。16歳のとき、渋谷でのスカウトをきっかけにモデルになり、20歳からテレビの仕事も始まった。大御所にも物怖じしない “タメ口” や、愛嬌のある “おバカキャラ”