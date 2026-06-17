資料四国電力 九電みらいエナジーと四国電力は6月12日、環境省が公募した潮流発電のモデル事業に採択されたと発表しました。 2026年度から2028年度まで、長崎県・五島列島の奈留島と久賀島の間の「奈留瀬戸」で、商用スケールの出力1100kWの海底固定型潮流発電機を連続運転させ、発電効率や耐久性などを検証します。 上げ潮と下げ潮で発電機の向きを可変させる「ヨー制御」と、潮の速さに応じて羽の