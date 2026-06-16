《関東の皆さまお待たせしました皆さまからたくさんのご要望をいただき 今秋 スガキヤ は20年ぶりに 関東にオープンします》6月15日、名古屋のソウルフードといわれるラーメンチェーン店「スガキヤ」の公式Xが、冒頭のように投稿。2026年秋、20年ぶりとなる関東再出店の報告に、Xでは「スガキヤ」がトレンド入り。スガキヤを愛する人たちから歓喜の声があがっている。「東海地方を中心に約300店を展開する『スガキヤ』は、19