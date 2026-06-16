6月15日、モデルでタレントの西山茉希が自身のInstagramを更新。ChatGPTで生成したショートヘア姿のイメージ画像を公開し、その激変ぶりが話題となっている。西山は《GPTにたずねてみました》とコメントを添え、自身がショートカットにした場合のシミュレーション画像を投稿。普段はゆるやかなパーマをかけたロングヘアがトレードマークだが、まったく異なる印象のヘアスタイルを披露した。公開された画像は全部で3パターン