日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が、6月21日の「父の日」に合わせて、「父の日バーレル」を同月19日から3日間限定で販売します。【えっ？】「父の日バーレル」を購入するとお得になるサイドメニューがコレです！種類が多い！今年の「父の日バーレル」は、「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースがセット。価格は2230円（以下、税込み）で、単品価格を合算した「積上げ価格」より560円お得にな