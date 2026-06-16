ミラーレスで撮る写真や動画は味わい深いもの。今回は静止画も動画も得意なカメラを、エントリーとミドルクラスからそれぞれチョイス。買って損しないレンズキットモデルはコレだ！＊＊＊カメラが趣味というヨドバシカメラの田本浩崇さんによると、「スマホ以上の画質で写真も動画も撮りたいという要望に応えられるカメラが増えてきています」という。その上で、コスパ新基準のポイントになるのが、初めてミラーレスを買う