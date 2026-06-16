あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第214回】芝からダート替わりはよく走るケースはありますが、ダートから芝替わりの好走はあまり聞かない気がしますが、どうしてなんでしょうか。私は芝からダート替わりの馬の単勝は必ず買うようにしています。じゃいさんの意見をお聞かせくだ