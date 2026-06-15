トイレ掃除をしているのに臭いが気になることはありませんか。その場合、掃除の際に汚れを落とし切れていない可能性があります。トイレで汚れを見落としがちな箇所について、TOTOの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【要注意】これがトイレ掃除で見落としがちな「3つの盲点」です！公式アカウントは「見落としがちなトイレの汚れ、ちゃんとチェックできていますか？」「床や便器内、意外と気づかない黒ずみなど