6月13日、卓球女子で五輪2大会連続メダリストの福原愛が、『おかべろ』（カンテレ）に出演。3年ぶりに地上波番組へ出演し、話題を呼んでいる。バッサリとボブヘアになった福原は、MCのナインティナイン・岡村隆史とNON STYLE・石田明に「いろいろとお騒がせしてすみません」と苦笑いしながら登場。福原が4歳のころから共演している岡村は、「しゃべりたくないことはしゃべらんでいいよ」と親しげに語りかけた。番組内では、