トキエアは、新潟〜札幌/丘珠線を9月1日から増便する。現在は1日1往復を運航しており、これを同2往復に増便する。所要時間は新潟発が1時間35分、札幌/丘珠発が1時間40分。運航期間は10月24日まで。航空券の販売は6月12日正午から開始した。また、名古屋/中部〜札幌/丘珠線は同日から運休する。■ダイヤBV101新潟（10：15）〜札幌/丘珠（11：50）BV103新潟（14：30）〜札幌/丘珠（16：05）BV102札幌/丘珠（12：20）〜新潟（14